Venegas anhela con agrandar aún más sus números

Redacción – El atacante del León, Johan Venegas, dejó saber su enorme alegría por llegar a los 100 goles en primera, donde aún a sus 34 años mantiene ambición de la buena queriendo más en su carrera deportiva.

Para el veterano delantero la anotación conseguida ante Guadalupe fue más que especial, ya que se dio el lujo de unirse al selecto grupo de jugadores con 100 o más goles en la máxima categoría, luego de militar por cuatro clubes del país.

Venegas llegó a su centenar de festejos tras aprovechar un centro de Alex López, que vio como su compañero se lució con una notable definición para darle una alegría del liguismo, que vio como el «cachetón» festejó con una camisa conmemorativa.

💥 Regresó y por fin llegó el gol 100 para @Johan_VenegasCR ¡López se la puso con la mano! pic.twitter.com/ky9ItVoZTW — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 11, 2022

Su debut deportivo fue en el 2008, por lo que llegar a esa cifra de tantos es más que especial para el delantero, que volvió tras superar una sanción y lo hizo de forma triunfal, debido que volvió a demostrar porque es tan valioso en La Liga.

Incluso, tuvo la oportunidad de marcar el tanto 101, pero lamentablemente vio como Luis Torres le tapó un penal al minuto 93 ante Guadalupe, lo cuál le dejó mucha bronca a Johan, que espera tener la revancha de forma positiva.

Lea también: Erick Cabalceta revela que ya inició trámites para defender a la Selección de El Salvador

Johan Venegas habló con Teletica Radio y dice que a sus 34 años mantiene la ilusión de seguir mejorando sus números en su carrera, en la cuál siempre ha sido profesional.

«Los 100 goles agradecerle a todos los compañeros que he tenido durante mi carrera y en todos los clubes que he estado, siempre me ha dado al máximo en cada uno de ellos y bueno, agradecerle a Dios por esa felicidad. Siempre he tratado de ser profesional y entrenar al máximo, no conformarme con lo que se logra en el día a día.

A mi edad sigo queriendo más, sigo teniendo ambición de la buena y querer conseguir más cosas en el fútbol, seguiremos trabajando dando el 200% en el día día. Me voy con mucha bronca por fallar el penal y espero que la revancha sea positiva para mí», afirmó Johan Venegas a Teletica Radio.

¡Unidos y felices por el gol #️⃣💯de nuestro león @Johan_VenegasCR en el fútbol nacional! ❤️🖤 pic.twitter.com/Qo4ojT6wg3 — Alajuelense Oficial (@ldacr) April 11, 2022

En la división de honor, hay cuatro jugadores más con 100 goles o más, tal y como lo son: Yendrick Ruiz, Jonathan McDonald, Jairo Arrieta y Álvaro Saborío.

La víctima favorita del atacante es el Club Sport Herediano al cuál le ha marcado en 13 oportunidades. Después sus otras presas predilectas son: Santos con 10 tantos, nueve tantos al Cartaginés y Municipal Grecia. Se ha destapado con 11 dobletes.

Así se distribuyen los 100 goles del cachetón:

Santos de Guápiles: 4 goles

Puntarenas FC: 12 goles

Saprissa: 43 goles

Alajuelense: 41 goles