Redacción- El defensor costarricense Julio Cascante volvió a ser figura ya que dio una asistencia en la victoria de 3-0 del Austin FC ante el Vancouver Whitecaps.

El primer tanto llegó en pies de Maximiliano Urruti que aprovechó un gran pase filtrado y así vencer al portero T. Hasal en 10 minutos del primer tiempo.

El segundo tanto de los verde y negro llegó nuevamente en pies de Maxi Urruti que sacó un disparo cruzado y así vencer al portero del Vancouver en 25 minutos de la primera parte.

No.3️⃣7️⃣ always knows where the goal is! 👌 pic.twitter.com/4fezbDmJas

— Austin FC (@AustinFC) April 24, 2022