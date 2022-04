Defensor dio gran asistencia

Redacción- El defensor costarricense Julio Cascante fue figura en el compromiso luego de asistir de gran manera a Maximiliano Urruti en el empate a dos goles ante el SJ Eartquakes de Francisco Calvo.

El zaguero nacional es un habitual en el once titular del técnico Josh Wolff actual entrenador del Austin equipo que debuta esta temporada en la MLS.

El tico dio un gran pase al delantero argentino Maxi Urruti que definió como un crack frente al guardameta JT Marcinkowski y así abrir el marcador en apenas 11 minutos del primer tiempo.

Pure class from our No.3️⃣7️⃣ pic.twitter.com/QAUDfUvedN — Austin FC (@AustinFC) April 2, 2022

La segunda anotación de los verde y negro fue en pies de el argentino Sebastián Driussi luego de un gran cobro de penal y así ganar 0-2 en 52 minutos del complemento.

No one is saving that one. Vamos @SebadriussiOk! pic.twitter.com/nbWAknzEbV — Austin FC (@AustinFC) April 3, 2022

Pero el SJ Eartquakes no se quedo de brazos cruzados y descontó por medio de Jeremy Ebobisse que remató muy bien el cobro de penal y así poner el marcador de 1-2 en 70 minutos de la parte complementaria.

JEBOOOO!!! The man!! Quakes 1-2 pic.twitter.com/ca90Woz2jc — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) April 3, 2022

La segunda anotación de los josefinos fue solamente dos minutos después, ya que al 72 del complemento Cade Codwell aprovechará un rebote en el área pequeña y desatará el furor en el estadio PayPal Park.

CADE COWELL, you beast!! Quakes are back in the game baby!! pic.twitter.com/eJ3XbKsm01 — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) April 3, 2022

El juego finalizó con marcador de 2-2 donde hubo duelos de ticos, Francisco Calvo por SJ Eartquakes y Cascante para los del Austin FC.