Las redes tacharon a Campos de clasista y privilegiada

Redacción- Este sábado 23 de abril, fue la primer fecha del festival de música más grande del país, Picnic Festival, en el cual, se les vino a un fuerte aguacero a todos los que asistieron, pero la polémica en este caso para Karina Campos fue que hizo un video en donde mostraba a las personas empapandose.

Pero, ¿por qué las personas se enojaron? pues en el video, se mostraba a la influencer dentro del carro mientras enseñaba a las personas por fuera mojándose mientras decía:

«No vamos a poder salir del carro, porque con esta lluvia, vean como va la gente corriendo (risas) es demasiado vacilón», dijo Campos.

Video que hizo enfurecer las redes sociales, pues se comenzó a viralizar y las personas la empezaron a tachar de clasista y de privilegiado, pues no todo el mundo tiene la posibilidad de asistir en carro a esos eventos.

Ante tanta quemazón en redes, Campos decidió pedir una disculpa pública en donde destacó que esa jamás fue su intención y todo se salió de contexto.

«Me voy a referir al tema que anda en algunos medios con un video que publiqué

este sábado, lo hago porque aunque no me gusta involucrarme en este tipo de

situaciones, me parece importante aclarar lo sucedido ya que siempre me he

preocupado por comunicar cosas positivas en mis redes y no dar espacio al

odio.

No sería capaz de burlarme de nadie por su situación económica, subí una historia que se sacó de contexto un extracto de ella, pero mi intención no fue hacer sentir mal a nadie, si alguien se sintió ofendido de todo corazón les pido disculpas pues jamás era mi intención. Les mando las mejores vibras y mis mejores deseos en cada cosa que hagan, un abrazo a todas y todos», escribió Campos.