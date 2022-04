El hombre fue trasladado hasta un centro médico en condición delicada

Municipalidad local también investiga los hechos y al oficial municipal

Redacción- Un aparente caso de abuso de autoridad por parte de oficiales de la Policía Municipal de San Rafael de Heredia, está bajo investigación Judicial.

Así lo confirmó este lunes el Organismo de Investigación Judicial a AMPrensa.com, luego de una consulta al respecto.

De acuerdo con la policía judicial, la delegación del OIJ de la provincia tuvo conocimiento de los hechos e inició las investigaciones al respecto.

«El jefe del OIJ de Heredia indica que ellos tienen conocimiento de los hechos que se aprecian en el vídeo y que el caso se mantiene en investigación», detalló el departamento de prensa de la policía judicial.

El caso habría ocurrido el pasado sábado 16 de abril, luego de que en la localidad se presentaran disturbios por la «Quema de Judas».

Según trascendió, un oficial de la Policía Municipal de San Rafael atropelló a un hombre para detenerlo, pues aparentemente se daba a la fuga luego de participar en los hechos.

Un vídeo captado por vecinos de la zona muestra el impactante momento en que el oficial impacta al hombre, quien cae al suelo y es arrastrado por varios metros.

Tras eso, miembros de la Cruz Roja se presentaron al lugar y trasladaron al herido a un centro médico en condición delicada.

AM Prensa consultó al Hospital San Vicente de Paul sobre la condición del herido; sin embargo, se detalló que no brindan información personal de los pacientes, por lo que no se pudo constatar su estado de salud o si había fallecido.

Por otra parte, además del OIJ, la Municipalidad de San Rafael de Heredia detalló que abrió una investigación respecto al caso.

«En relación con las publicaciones que han circulado en redes sociales, sobre el proceder de algunos oficiales de la Policía Municipal, la Alcaldía Municipal ha ordenado a los departamentos correspondientes, se realice una investigación para determinar la verdad real de los hechos, y determinar si existe responsabilidad por parte de algún miembro de la Policía Municipal», informó el gobierno local en un comunicado de prensa.

Ese mismo día, por la misma situación de la «Quema de Judas», un hombre falleció tras ser herido por arma de fuego.

Se presume que el hombre, identificado como Ariel Mauricio Arauz Alvarado, de 24 años, murió tras ser impactado de bala por un oficial de policía.

De hecho, la policía judicial también investiga este caso y, como parte de las diligencias, decomisó las armas a los oficiales que participaron en la atención del hecho.