Redacción- ¿Nuevo amor o no? Durante un episodio del podcast de Yiyo Alfaro y Choché Romano, los presentadores tocaron muchos temas, pero el más dejó de que hablar, fue cuando mencionaron a la bella de Teresa Rodríguez.

Durante el episodio, le dieron muchos cumplidos a la presentadora de canal 6, y Alfaro, no tardó en decir que ella siempre le había llamado la atención, pues era una mujer espectacular. Inclusive, la llamaron pero ella no respondió.