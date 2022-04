El joven de 18 años dijo que era fiel creyente en Dios

Redacción- El cantante tico Sandro Emanuel Herrera Manzanares, popularmente conocido como Kavvo, se ha visto últimamente muy metido en polémica, en donde las redes sociales han estallado contra él.

El tilaranense primero expresó su opinión en nuevo episodio de Los Gordos Podcast sobre que pegar musicalmente en Costa Rica era «muy fácil», pero a las personas no les gustó escuchar ese comentario e inmediatamente lo comenzaron a tachar de «egocéntrico» y que está dejando a un lado su humildad.

Ahora, se hizo viral un video en donde el artista sale «improvisando un rap» en un stream, pero algo que molestó a las personas, fue una frase en particular que dijo Kavvo, la cual fue: «Yo no creo en Dios, yo creo en mi voz».

En el video publicado por la cuenta de TikTok @cr_musica, se puede apreciar perfectamente la expresión de sus amigos, los cuales quedaron sorprendidos de que haya dicho tal cosa.

Luego de este video, el joven de 18 años subió un video en sus historias de Instagram en donde explicó que eso fue algo que salió en el momento y hasta le tuvo que pedir perdón a su mamá por decir eso, pues ella se ofendió mucho.

«Yo le expliqué no mami, que va, eso es algo que simplemente sale ahí de la nada y tras de eso la rima no era como yo quería decirla, entonces se pueden malentender las cosas ok, soy full creyente», dijo Kavvo.