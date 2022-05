Redacción- El conjunto dirigido por Stefano Pioli logró coronarse campeón luego de un período de 11 años sin levantar el trofeo del Calcio italiano, donde con este cetro iguala al Inter de Milán como los más ganadores de Italia.

El primer tanto del partido llegó a los 17 minutos del primer tiempo, luego de que Oliver Giroud sacará un remate que venció al portero Consigli y así el estadio Mapei estalló en jubiló con la afición rossonera que se hizo presente para apoyar a su equipo.

