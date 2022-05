Manudas hacen uso del CAR y demás instalaciones del León

Redacción – ¡Ejemplar! Alajuelense es el único club tico con equipos en todas las categorías menores femeninas, lo cuál saca a relucir el enorme compromiso de los manudos en pro de ayudar a crecer la participación femenil en el balompié nacional.

El compromiso de los erizos por desarrollar toda la estructura de divisiones menores es total, por eso cuentan con alto rendimiento, nóminas Sub-17, Sub-15, U-13 y U-10.

Este proyecto ha sido bien recibido por la población, por eso en La Liga están sorprendidos, ya que se toparon con la grata sorpresa que tienen hasta dos grupos en la Sub-15 y U-13, lo cuál que refleja que todo marcha bien en el semillero de las Leonas.

La participación de Mercedes Salas o mejor conocida como Mamá Leona ha sido clave para los manudos, que sumado a la directiva liderada por Fernando Ocampo ven como después de un año la cantera femenil continúa creciendo.

Es tanta la demanda de las divisiones femeninas, que ya cuentan con más de 160 jugadoras en total, lo que ha hecho que se empiecen a ver los frutos con partidos amistosos y próximamente competición al 100% para los equipos.

Sebastián Trigueros, directivo de Alajuelense, señala que este proyecto es un compromiso de los manudos, con el fin de ayudar a potenciar el fútbol femenil.

«No es solamente participar, si no que también hay un compromiso en la excelencia y competitividad del equipo siendo un representante más de Liga Deportiva Alajuelense. El club está competiendo hasta con dos equipos, pero todo esto suma para el fútbol femenino nacional y no se hace solo por ser La Liga, es un compromiso que hemos promulgado y han visto que hemos sido consecuentes con eso. Tenemos a cada categoría entrenando dos veces por semana, realmente estamos viendo los frutos y en amistosos se han arrojado buenos resultados», afirmó Sebastián Trigueros, directivo de Alajuelense.

Sin dudas, que este tipo de proyectos de las Leonas es muy importante, ya que fomenta para que muchas niñas y jóvenes puedan seguir en busca de sus sueños es digno de aplaudir, por lo que en La Liga se han visto sorprendido para bien con el crecimiento.

Desde la U-10 le inculcan a las manudas ese ADN ganador, que se ve plasmado en el equipo mayor que tiene figuras de la talla de Noelia Bermúdez, Gaby Guillén, Lixy Rodríguez y Shirley Cruz, que son modelos a seguir para las Leonas de la cantera.