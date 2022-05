Oviedo llegó al país procedente de Dinamarca

Redacción – ¿Alajuelense o Saprissa? Es lo que debe resolver Bryan Oviedo, lateral izquierdo de La Sele, quién dice que ha tenido conversaciones con los clubes más grandes del país, con el fin de definir su futuro deportivo a sus 33 años.

Oviedo llegó al país la noche de este 24 de mayo, luego de un largo viaje desde Copenhague, Dinamarca, donde se mantenía entrenando con el club del mismo nombre, ya que tiene más de un año sin ver acción la primera división danesa.

El lateral dice estar enfocado al 100% en llegar a aportar a La Sele de cara a los juegos de Liga de Naciones ante Panamá y Martínez, así como también dar la vida en la cancha en el repechaje de vida o muerte ante Nueva Zelanda el 14 de junio.

En la mente de Oviedo no hay otra cosa más que aportar a la Tricolor, ya que espera definir su futuro hasta después de la repesca con Costa Rica y en medio de rumores, el jugador señala que se ha comunicado con Agustín Lleida y Ángel Catalina.

Esa gran relación con los gerentes deportivos españoles de La Liga y Saprissa, se da gracias al enorme respeto que se tienen las partes, por eso Bryan Oviedo señala que no quiere pensar mucho en su futuro deportivo y por ello, dice estar tranquilo.

«Yo con los dos (Catalina y Lleida) tengo muy buena relación y hemos hablado en su momento, ahorita no tenemos conversaciones todos los días, pero saben mis decisiones y ellos están anuentes, obviamente le tengo mucho respeto y creo que los dos son muy buenas personas, creo que de mi parte no quiero pensar mucho en eso, estoy tranquilo y ya después del 15 de junio veré que decisión tomó junto a mi familia, nada formal y solo conversando, que cuando quiera volver al país tendré las puertas abiertas, eso me alegro mucho y me da mucha felicidad», afirmó Bryan Oviedo a Deportivas Columbia.