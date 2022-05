Erizos son líderes absolutos del torneo con 35 puntos

Morera Soto – El técnico español de La Liga, Albert Rudé, deja el pasado atrás y se enfoca en lo que viene para Alajuelense, incluso resalta el buen rendimiento que han tenido en el certamen, donde han cosechado 15 de los últimos 18 puntos.

Tras vivir días complicados por perder el Clásico Nacional, Alajuelense se levantó más fuerte goleando 3-0 a un Jicaral que tiene tintes de descenso y que vio como Jurguens Montenegro inició la fiesta y Johan Venegas la terminó con un fantástico doblete.

Estos tres puntos consolidan aún más a los manudos en el primer lugar con 35 puntos en 18 jornadas disputadas en el certamen, donde ha sido dominantes en la mayoría de las jornadas, pero aún tienen una deuda y es vencer a Saprissa, odiado rival erizo.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y dice que deben enfocarse en lo que viene para La Liga y dejar el pasado atrás, esto en alusión a lo sucedido contra Saprissa.

«Yo no quiero hablar de lo pasado, me enfoco en lo que viene y hemos hecho 15 puntos de los últimos 18 y eso es muy bueno, nos enfocamos en lo que viene, porque si miramos para atrás y empezamos a pensar en eso, no nos va beneficiar. Lo que viene es lo que queremos, súper liderato, la 31 y nos enfocamos, ponemos toda nuestra energía y esperamos en los siguientes partidos seguir por esa línea y seguir sumando puntos.», afirmó Rudé.