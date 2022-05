Guevara fue la gran novedad de La Sele en la convocatoria

Redacción – El habilidoso volante brumoso, Allen Guevara, está fascinado por su llamado a La Sele y promete no dejar ir la oportunidad, con el fin de convencer a Luis Fernando Suárez con su talento en el microciclo de trabajos.

Guevara fue la principal novedad en la convocatoria de la Tricolor de cara a los dos juegos de Liga de Naciones y el repechaje hacia Catar 2022, el futbolista de 1,60 metros de estatura se ganó un lugar, gracias a su brillante semestre con Cartaginés.

Con su número 16 en la espalda, el mediocampista es punto alto del plantel liderado por Geiner Segura, que tiene en Allen uno de sus capitanes, gracias a su rodaje y calidad que lo ha hecho registrar 1848 minutos en 21 partidos, donde ha marcado ocho goles.

Esas grandes estadísticas hablan bien del oriundo de Paso Tempisque, Carrillo, Guanacaste, donde están más que orgulloso de su hijo predilecto, que considera que haber ayudado al Cartaginés a clasificar es punto clave para su llamado a La Sele.

Su último juego con La Sele fue el 28 de mayo del 2013 en un fogueo ante Canadá. Desde ahí, el volante había sido ignorado por los seleccionadores de la Tricolor y por eso este llamado casi nueve años después motiva de gran forma al «Cusuco».

Fiel a su humildad, Allen agradece al analista de vídeos del Cartaginés, quién ha sido punto clave para que viera así los errores que estaba cometiendo, por ello eso le ha ayudado al pequeño futbolista para consolidarse de gran forma.

Allen Guevara habló en conferencia de prensa y dejó saber su enorme alegría por tener la oportunidad de defender los colores de la Selección Nacional.

«Aquí en Cartaginés me he topado gente que se ha sentado conmigo a hablar y decirme todas mis falencias que tal vez he tenido en algún tiempo y tenía que mejorar, debo agradecer mucho al analista de vídeos que tenemos acá en Cartaginés, que se ha sentado conmigo y me ha explicado visualmente en lo que estamos fallando y también al profe Geiner Segura, que me dijo que si lograba hacer mi fútbol sería convocado.

Pues tenía razón, entonces creo que esas ayudas que he tenido en este club que es grande también, me ha servido mucho, clasificar y tener un gran torneo, hacer goles y creo que eso suma, ahí está la respuesta para lo que fue el llamado. Ya ahora me siento con mucha más experiencia por estar en un club donde me han dado muchas responsabilidades, he tenido protagonismo acá también.

Conozco a la mayoría de los seleccionados, creo que va ser un reto bonito llegar ahí y sé la clase de personas que son, entonces para un jugador es lo máximo saber que se están jugando cosas importantes para el país, nada más aprovechar la oportunidad y aporta lo que uno tiene, solo queda agarrar la oportunidad y no dejarla ir», afirmó Guevara.