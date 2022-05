Defiende la importancia del fármaco para luchar contra el virus.

Redacción – El recién llegado Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, asegura que en la institución de salud seguirán haciendo un llamado a la población para que se apliquen las dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Postura que dejó en claro el economista de profesión y que fue designado por Rodrigo Chaves para dirigir a la CCSS durante su mandato.

Inclusive, Ramos quiso puntualizar su opinión persona y dijo que él ya tienen tres dosis aplicadas y que está a la espera de poderse colocar la cuarta aplicación.

La máxima autoridad de la Caja además defendió la eficacia de la vacuna como método que permite disminuir a afectación del virus en la población y así también la cifra de fallecimientos causados por el SARS-CoV-2.

Ramos hace hincapié en el llamado a vacunarse para las personas adultas mayores y quienes presentes factores de riesgo como enfermedades respiratorias, tal como el caso del asma.

«Aquí en la Caja somos muy respetuosos de que el Poder Ejecutivo en temas de salud y la rectoría del tema de salud, particularmente este de firmar decretos relacionados a mascarillas, esa potestad es del Ministerio de Salud, y después en el caso de vacunas claramente hay un tema de la vinculación con la Comisión Nacional de Vacunas, me parece que ahí hay los suficientes elementos técnicos, estadísticos para hacer las valoraciones que correspondan».

«Lo que sí podemos decir es que desde la Caja seguimos monitoriando con muchísimo cuidado la evolución de la pandemia, seguiremos recolectando la información, seguiremos instando a la población de que sigan tomando las precauciones del caso, y particularmente, sea o no obligatoria, que se vacunen».

«A título personal yo ya tengo tres vacunas y únicamente estoy esperando en qué momento me pongo la cuarta, para que quede muy clara mi posición personal sobre el tema de vacunas, me parece que han sido el mecanismo más contundente para frenar esta terrible pandemia, es el mecanismo que ha protegido a nuestros adultos mayores, entonces en particular insto a la población mayor, la que tienen elementos de riesgo a que por favor, ahora que están habilitadas se pongan la tercera vacuna, se pongan la cuarta vacuna que son las que corresponden».

«Nosotros como institución orientada en los temas de salud seguiremos instando a la población, ya los recursos legales son otro tema, pero instando a la población a que siga usando la vacuna», apuntó el funcionario que ahora encabeza la Caja.