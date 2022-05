Político liberacionista no concuerda con lo impulsado desde Casa Presidencial.

Redacción – Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, criticó la decisión tomada por el Poder Ejecutivo de realizar un decreto para eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en lugares cerrados.

Propuesta que salió publicada este miércoles en el diario oficial La Gaceta, aunque esta iniciativa habría sido firmada desde el pasado domingo luego de que Rodrigo Chaves recibiera la banda presidencial.

Sin embargo; fue hasta este 11 de mayo que ya se divulgó, aunque en ese mismo espacio señala que la directriz fue firmada por el mandatario el 7 de mayo.

Día en el que todavía el economísta no tenía la facultad para firmar decretos por todavía no ser el presidente en ejercicio, lo que podría dejar el decreto invalido.

No obstante, de igual manera el líder del Poder Legislativo quiso dejar en claro su postura contraria a este tema que ha presentado un gran número de errores en su proceder.

Más aún por el hecho de que ve estas señales que da la Presidencia como incorrectas por tratarse de un discurso totalmente opuesto al que han mantenido las autoridades médicas, como el propio Colegio de Médicos.

Además, el experimentado político que ahora es una de las principales caras en Cuesta de Moras señala que uno de los motivos por los cuales ve este mensaje como inoportuno es porque Costa Rica se encontraría a las puertas de una quinta ola pandemica.

«A mí me parece que lo que ha sido inoportuno ha sido el mensaje que se ha dado de que la vacunación no es necesaria, o que se debe dejar las mascarillas totalmente y que no se deben usar, en un momento en el que estamos iniciando una posible nueva ola de contagios».