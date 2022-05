Redacción- En una de las fotografías tomadas por el robot Rover Mars Curiosity, el cual se encuentra en misión desde el 2021 en el planeta Marte, se puede ver una entrada en las rocas, perfectamente detallada similar a una puerta de acceso a la montaña en la que se encuentra.

En Twitter muchos especulan que solo es una fractura resultado del terremoto que ocurrió el 4 de mayo, y otros han expuesto sus teorías sobre civilizaciones extraterrestres. Pero la foto tomada por el robot Curiosity tiene una explicación, según la NASA:

“Es una característica geológica natural. Puede que simplemente parezca como una puerta porque tu mente está tratando de dar sentido a lo desconocido, “esto se llama “pareidolia”)”, explican desde la cuenta de Twitter del robot.

Some of you have noticed this image I took on Mars. Sure, it may look like a tiny door, but really, it’s a natural geologic feature! It may just *look* like a door because your mind is trying to make sense of the unknown. (This is called «pareidolia») https://t.co/TrtbwO7m46 pic.twitter.com/VdwNhBkN6J

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 18, 2022