Trabajadores que atienden a clientes sí deberán usar el tapabocas.

Redacción – Uno de los bancos públicos que tiene el país dejó en claro que ellos no le obligarán a sus clientes el utilizar la mascarilla dentro de sus instalaciones

Postura que decidió este miércoles el Banco de Costa Rica (BCR) y que dieron a conocer por medio de un comunicado tras el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta.

Documento que firmó el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, y que elimina la obligación que regía para que las personas utilizaran mascarilla en espacios cerrados.

No obstante, esto medida quedó en el pasado y en el BCR no serán la excepción, debido a que garantizan que los no tendrán que portar este articulo para estar dentro de alguna de sus sucursales.

Aunque dejan en claro que si alguno de sus usuarios prefiere ingresar con mascarilla se aplicará el protocolo de seguridad tradicional de los entes bancarios.

«Para las personas trabajadoras que no atienden público les estamos recomendando continuar con la utilización de la mascarilla dentro de nuestras instalaciones del Conglomerado, así como en las actividades que llevemos a cabo en nuestro círculo social externo al Banco», declaró el Supervisor de Bienestar Laboral de ese banco, Esteban Ardon.

Otro punto que señalan es que la mascarilla seguirá siendo de uso obligatorio para los colaboradores del BCR que realizan labores de servicio al cliente y mientras se encuentren frente al cliente o usuario.

En el caso del uso obligatorio para los funcionarios antes mencionados, esta orden regirá durante el periodo de la quinta ola pandemica que ya está iniciando en el país.