Blanco buscará jugar su primer mundial mayor

Redacción- El lateral derecho patrio, Ricardo Blanco declaró que se encuentra feliz de ser llamado a la selección y afirma que sabe que tendrá que competir para ganarse la titularidad, además de que podría disputar su primer mundial mayor.

Blanco fue uno de los jugadores más regulares del timonel Luis Fernando Suárez, ya que el defensor disputó un total de seis partidos en la octagonal, donde jugó un papel importante dentro del esquema táctico del combinado patrio.

Incluso, fue un líder dentro del terreno de juego, además de ser un jugador con un recorrido importante lo que permite mejor toma de decisiones en pro de ayudar a La Sele.

Lea también: Diego Lugano revela que el CAR de La Liga es similar complejo que tiene el PSG

Cabe recordar, que Blanco se perdió los últimos siete partidos del conjunto tico debido a un desgarro muscular lo que le impidió ser tomado en cuenta en las convocatorias, por eso está ansioso por volver a jugar y ojalá ver minutos en el repechaje.

La felicidad del jugador del Saprissa es total y por eso Ricardo está con la motivación a tope en los microciclos, donde indicó que saben de la importancia como selección y país el ganar ante Nueva Zelanda y asistir a Catar 2022.

«Feliz de ser llamado es competencia leal es la selección nacional hay que competir, hay bueno jugadores y las decisiones las toma el profe y uno trabaja dentro de la cancha y es lo que le toca a uno, eso queda en manos del profe nosotros trabajamos con la idea que el quiera enfrentar ese repechaje sabemos que tenemos una oportunidad muy grande como selección y país y enfocarnos en Nueva Zelanda que es el último paso que nos queda para llegar al mundial.

La verdad tengo tiempo jugando, no terminé jugando por la expulsión pero de la lesión estoy bien físicamente y ahora a competir aquí; a mi me compete las decisiones dentro del terreno de juego esas decisiones son del cuerpo técnico, ellos verán a quien convocan y a quien no. Es jugarse mucho pero hace tiempo atrás no nos veían en el mundial ya que estaba muy difícil la clasificación al repechaje y mentalmente fuimos muy fuertes nos preparamos muy fuerte y ahora tenemos el repechaje y lo tenemos que aprovechar, ya que sabemos que no hay más allá pero tenemos que afrontarlo mucha tranquilidad y tampoco verlo con el lado negativo porque sino no vamos a fluir» afirmó Ricardo Blanco a YashinQuesada.com.

Desde la llegada del entrenador colombiano, Ricardo ha sido de los más habituales en el once inicial, donde ha concretado buenas participaciones, como en el partido de visita ante Canadá donde a pesar de la derrota fue uno de los más destacados con sus intervenciones.