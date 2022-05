Los mayores de 50 años y personas de 12 años en adelante inmunosuprimidas pueden solicitar la aplicación de la cuarta dosis.

Redacción- Campaña de vacunación contra el Covid-19 continúa este fin de semana en 25 hospitales a lo largo del territorio nacional.

La Caja Costarricense de Seguro Social continúa inmunizando a la población contra el virus respiratorio, por lo que este fin de semana habilitó 25 vacunatorios ubicados en diferentes hospitales del país.

Se estarán aplicando primeras, segundas y terceras dosis con la vacuna de Pfizer. Las personas mayores de 50 años y las personas de 12 años en adelante que son inmunosuprimidas pueden solicitar la aplicación de la cuarta dosis.

El esquema de vacunación para mayores de 12 años es de tres dosis, la segunda se aplica 21 días después de la primera, y la tercera luego de cuatro meses de aplicada la segunda dosis.

Vacunatorios habilitados:

Hospital Fernando Escalante Pradilla (Pérez Zeledón), sábado 14 y domingo 15 de mayo de 10 am a 2pm.

Hospital Manuel Mora Valverde (Golfito).Inyectables, sábado 14 y domingo 15 de mayo de 10 am a 2pm.

Hospital Tomás Casas Casajús (Osa).Urgencias, sábado 14 y domingo 15 de mayo de 10 am a 2pm.

Hospital Ciudad Neily. Entrada principal Emergencias, sábado 14 y domingo 15 de mayo de 10 am a 2 pm.

Hospital San Vito. Urgencias, sábado 14 y domingo 15 mayo 2022 de 7 am a 11 am.

Hospital San Rafael de Alajuela. Auditorio del hospital, viernes 13 y lunes 16 de 3pm a 6pm. Sábado14 y domingo15 de 8am a 5pm.

Hospital San Francisco de Asís (Grecia). Sábado 14 y domingo 15 de mayo de 7 am a 3 pm. Además, los días martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de mayo de 8am 12 mediodía y de 1 pm a 3 pm.

Hospital Carlos Luis Valverde Vega (San Ramón). Oficina de Vigilancia Epidemiológica, viernes13, sabado14, domingo15, lunes16 de mayo de 8 am a 2 pm.

Hospital San Vicente de Paúl (Heredia). Consulta externa el sábado 14 de mayo de 9am a 5pm, y en el anfiteatro del hospital el domingo 15 de mayo de 9am a 1pm y del lunes16 a jueves19 de mayo de 8 am a 4 pm. y viernes de 8 am a 3 pm.

Hospital México. Entrada consulta externa, sábado 14 y domingo 15 de mayo de 8 am a 3pm.

Hospital Nacional Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, Edificio SIGA, sábado 14 y sábado 21 mayo de 10 am a 3 pm, y del lunes 16 al viernes 25 de mayo de 8 am a 2 pm.

Hospital de Las Mujeres Adolfo Carit Eva (HOMACE). Hospital de día contiguo a Emergencias, sábado 14 y domingo 15 de mayo de 7 am a 3pm.

Hospital San Juan de Dios. Vacunatorio edificio anexo, sábado 14 de mayo de 7 am a 2 pm.

Hospital Rafael Angel Calderon Guardia. Antiguo edifico de consulta externa, frente a entrada principal de Rayos X, Torre Este, del sábado 14, 21 y 28 de mayo de 8 am a 3pm. El vacunatorio estará habilitado hasta el martes 31 de mayo en el siguiente horario de lunes a jueves de 7:30 am a 3:30 pm, y los viernes de 7:30 am a 2:30 pm.

Hospital Maximiliano Peralta Jiménez (Cartago). Clínica Especialidades HMP (antiguo Seguro Social ), sábado 14 y 21 de mayo de 8 am a 4 pm, y del lunes 16 al viernes 20 de mayo de 8am a 3pm.

Hospital William Allen Taylor (Turrialba). Vacunatorio de Enfermería ubicado frente a carretera principal, sábado 14 y domingo 15 de 8am a 4pm. Lunes 16 de mayo de 8am a 5pm.

Hospital de Upala. Toldo de vacunación entrada principal, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de mayo de 7am a 2pm.

Hospital La Anexión (Nicoya). Consultorio #13, consulta externa, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de mayo de 8am a 4pm.

Hospital Enrique Baltodano Briceño (Liberia). Auditorio HEBB, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de mayo de 7am a 3pm.

Hospital Guápiles. Consulta Externa, sábado 14 y domingo 15 de mayo de 8 am a 4 pm. Lunes 16 de mayo 2022 de 8 am a 3:30 pm.

Hospital Tony Facio Castro (Limón). Vacunatorio frente al TAC, sábado 14 y domingo 15 mayo de 6 am a 2 pm. Vacunatorio Epidemiologia, lunes 16 mayo de 8 am a 2 pm.

Hospital San Carlos. Entrada del hospital y servicios sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de mayo de 7 am a 4 pm.

Hospital Los Chiles. Toldo frente al hospital, viernes 13, sábado1 4, domingo 15 y lunes 16 de mayo de 10 am a 6 pm.

Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez (Puntarenas). Vacunatorio contiguo al servicio de Urgencias Sábado 14 de mayo de 8am a 3 pm, domingo 15 de mayo de 8 am a 2 pm y lunes 16 de mayo de 8:30 am a 3pm.

Hospital Max Terán Valls (Quepos). Espacio a la par de inyectables en Urgencias, el sábado 14 de mayo de 8am a 2pm y el domingo de 8am a 2pm. El lunes 16 de mayo en el vacunatorio del área de salud Quepos (se encuentra en mismo edificio del HMTV) de 8am a 2pm.