Campos dejó saber su enorme molestia

Redacción – El técnico del Monstruo, Jeaustin Campos, está muy preocupado por los errores arbitrales en contra del Saprissa y por eso revela que conversara con Ángel Catalina y Juan Carlos Rojas para buscarle una solución a todo lo que están pasando.

Campos afirma que cuando Saprissa no estaba bien debían noquearlo como en el boxeo. Pero el timonel también deja claro que entre más golpeen al Monstruo más fuerte se van hacer y por eso no es casualidad la buena racha que atraviesan.

Los morados suman tres victorias al hilo tras hincar a Alajuelense, Pérez Zeledón y Guadalupe, lo cuál ya tiene al conjunto más ganador del país a solo tres puntos del cuarto lugar, generando así un ambiente de motivación en toda la afición.

Pero el malestar de Campos fue más allá y señala que hablara con los directivos del Saprissa, con el fin de buscar una solución a los fallos que perjudicaron al Monstruo ante Guadalupe, debido que sufrieron las expulsiones de Ricardo Blanco y Orlando Sinclair.

Incluso, Campos vio la roja por acumulación de amarillas, debido a la gran cantidad de reclamos a lo largo del duelo. Por eso, Jeaustin disparó con todo y hablará con sus jefes, con el fin de busquen una solución por el tema de los referís.

«Solo faltó que expulsaran al árbitro, no sé si iremos a clasificar o no, parecen que algunos están molestos por el asomo del Saprissa. Pero no quisiera referirme al árbitro, porque siento que no me corresponde a mí y a mí me corresponde tratar no solo de prever, obviar y tratar de solucionar los errores de mis jugadores y ante Guadalupe hasta los errores del árbitro también me tocó resolver, pero cada quién en su consciencia lo tendrá, me ocupa y me preocupa, voy hablar con Ángel Catalina y con Juan Carlos Rojas, porque esto no puede ser y realmente no le hayo una explicación sana a esto que pasó», afirmó Jeaustin Campos.

¿Habían visto una doble amarilla para un técnico? Bueno Jeaustin Campos pic.twitter.com/mmA3zHlwdH — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 5, 2022

Los saprissistas buscarán seguir fuertes en el campeonato este próximo sábado 7 de mayo, cuando reciban a Jicaral en La Cueva a partir de las 8:00 de la noche.