Morados suman cinco triunfo consecutivos

Redacción – El entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, afirma que Saprissa no saca nunca en la historia ha sacado la calculadora para poder clasificar, debido que el ADN morado es siempre ganar, independientemente del obstáculo que tengan.

Los morados llegaron a su quinta victoria consecutiva tras derrotar por 1-0 a Sporting FC en La Cueva y así llegar a 31 puntos en 21 fechas, que los tienen más vivos que nunca para buscar el boleto a semis en la fecha de cierre de la fase regular.

Pese a ese resultado, Saprissa ocupa que San Carlos no gane en la visita a La Liga, que echaría mano de un equipo alternativo para el compromiso. Pese a esto, Campos sostiene que ellos no dependen de nadie, pero eso sí, pide profesionalismo y honestidad.

Incluso, señala que en el cuadro morados siempre han tenido integridad, con el fin de hacer respetar la exitosa historia del Monstruo, que ha hecho un gran trabajo y por eso cree que no están en manos de La Liga u otro equipo para clasificar.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y afirma que asumirán lo que se les venga, ya sea el pase a semifinales o una eventual eliminación del certamen.

«Los jugadores han sido honestos desde que estoy aquí y han trabajado en pro de algo, nadie trabaja para no ganar, nadie entra para no ganar, la grandeza de un club como Saprissa se mide por eso y de que siempre vamos a ir al frente, no importa que es lo que venga, nosotros no sacamos calculadora nunca en Saprissa, eso pertenece al ADN morado, que siempre ha sido ganador independiente de lo que nos toque, la honestidad, profesionalismo y la integridad siempre ha estado en cada uno de nuestros pasos.

Eso hace grande a un club, independientemente los campeonatos, finales y de lo que se juegue, creo que la grandeza y pilares de un club grande, es su honestidad y profesionalismo, integridad con la que vienen a trabajar y también darle una alegría a la afición, hemos hecho este trabajo y ahí, estamos. Yo no estoy en manos de ningún equipo y estuve en manos mías, pero la dejamos ir y ahora vamos asumir lo que venga, eso sí, por mis compañeros de cuerpo técnico y jugadores, nuestra consciencia está tranquila y podemos ver a los ojos a cualquiera, eso vale muchísimo», dijo Jeaustin Campos.