Redacción – El capitán de la Selección de Ucrania, Oleksandr Zinchenko, soltó el llanto por la situación que vive su país previo al repechaje que enfrentarán para ir en búsqueda de uno de los últimos boletos al Mundial de Catar 2022.

«Tenemos que parar esto, hoy es Ucrania, mañana puede ser tú«, dijo Zinchenko en el inicio de su comparecencia a la prensa previo a la semifinal por la repesca ante Escocia, la cuál se realizará este 1 de junio en el Estadio Hampden Park a la 1:00 pm hora tica.

Para el defensor ficha del Manchester City de Inglaterra es imposible describir lo que sucede en su nación, que ya tiene más de dos meses de estar sufriendo de una invasión del ejército de Rusia, que parece que no están ni cerca de ceder terreno.

Pese a la dura situación que vive su nación, el referente del fútbol ucraniano confía que su selección saque la casta y derrote a Escocia, con el fin de enfrentar a Gales que está esperando al ganador de la llave entre ucranianos y escoceses.

«Tenemos que ganar, Ucrania es el país de la libertad. Todos los ucranianos y todo el mundo quiere parar la guerra, sólo hay un sueño que es clasificarse para el Mundial, vamos tratar de hacerlo, tratar de hacerles felices, nuestra motivación es más que el 100% de cara al partido», afirmó Zinchenko.

Oleksandr Zinchenko couldn’t hold back the tears while discussing Russia’s invasion during Ukraine’s press conference 💛💙 pic.twitter.com/4MOfAvZjj8

— B/R Football (@brfootball) May 31, 2022