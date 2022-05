Watson está muy ilusionado con su nuevo trabajo

Redacción – No hay dudas que Carlos Watson es un catedrático del fútbol tico y por eso, la directiva de Limón Black Star no dudó en convencerlo para que asuma el rol de asesor deportivo del equipo de la Liga de Ascenso, que representa al Caribe.

Watson dejó el retiro para unirse a este ambicioso proyecto deportivo de la escuadra que tiene como propulsor a Celso Gamboa y que le dará un enorme valor a los conocimientos del famoso entrenador costarricense de 70 años.

La intensión del equipo que tiene como colores el verde, amarillo y rojo con don Carlos es que comparta con los entrenadores de ligas menores y del primer equipo, con el fin de que con su enorme rodaje se pueda hacer una gran planificación.

Esta incorporación a esta institución formada hace apenas unas semanas ilusiona a Watson, ya que volverá a trabajar en su tierra natal, por lo que agradece a los directivos que han depositado la confianza en sus conocimientos deportivos.

Su rodaje a nivel de selecciones junto con clubes como Saprissa, Uruguay de Coronado, Herediano, Alajuelense y otros más será vital para el buen desarrollo del conjunto con sede en el Estadio Juan Gobán Quirós.

Lea también: FIFA elige a Juan Carlos Mora como único representante del arbitraje tico en Catar 2022

Carlos Watson está muy feliz por su rol de asesor del plantel caribeño, donde estará impartiendo reuniones y charla, con el fin de colaborar con los entrenadores que forman parte de la institución limonense.

«Me siento muy bien, agradezco a la organización que me hayan invitado a este proyecto y siento un compromiso en lo que me corresponde en cuánto a la colaboración junto a los técnicos y de tal manera, podamos compartir experiencia, con el fin de que hagan una buena planificación para que avance poco a poco este proyecto. Es un honor poder integrarme al trabajo de un equipo de mi zona, donde nací y me he criado, que me permitió establecerme con equipos importantes de la capital», afirmó Watson.