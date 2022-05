Araya dice que la mejor oferta económica y futbolística era la de Cartago

Redacción – Cartaginés se avispa con renovación e impide al Saprissa llevarse a Luis Ronaldo Araya, que extendió su ligamen con los brumosos hasta mayo del 2024.

Araya fue formado en las divisiones menores del cuadro brumoso, por lo que la directiva comandada por Leonardo Vargas puso como una de sus prioridades renovar al talentoso volante, que se ha convertido en un líder del camerino.

Con esto también se pone fin a los rumores que colocaban a Ronaldo en Saprissa, ya que se dijo que Ángel Catalina había tentado al volante, con el fin de que cambiara el Fello Meza por La Cueva, pero finalmente continuará en la Vieja Metrópoli.

La directiva blanquiazul se mostró complacida por la extensión del ligamen de Luis Ronaldo, que con una camiseta con el 2024 en la espalda dieron por un hecho la renovación del mediocampista que usa el número 10 en Cartaginés.

Con esta renovación, Araya se va ver de gran forma beneficiado, ya que el mandamás brumosos le ofreció condiciones para que esté muy cómodo a nivel deportivo y familiar al lado de su esposa, Yoselyn Aguilar, con quién el futbolista se casó hace poco.

Luis Ronaldo Araya habló en conferencia de prensa y dejó saber su felicidad por haber renovado con el cuadro blanquiazul, al cuál le agradece muchas cosas.

«Mi familia siempre me enseñó que uno en la vida debe ser agradecido con las personas que te dan la mano, yo decidí quedarme en el club porque soy de la casa y porque también se me ha tratado bien, entonces creo que no era de una persona leal dar la espalda en estos momento. Agradecerle a mis compañeros y al profe Geiner Segura, que desde que llegó me ha dado la confianza y me ha dado un aire futbolístico.

Para mí familia y para mí, la mejor oferta económico y futbolística era quedarme acá, creo que puedo estar unos años más en el Cartaginés. Me dieron la oportunidad de que si me sale algo en el extranjero, me dan la posibilidad de que me vaya, también para cerrar algunas notas que salieron que yo había firmado con otro club, eso era 100% negativo», afirmó Luis Ronaldo Araya.