Borges tiene mínimas molestias

Redacción – El veterano volante del León, Celso Borges, reconoce que nunca había batallado tanto con lesiones como ahora en Alajuelense, donde ha sido víctima de golpes que han afectado su rodilla, impidiéndole gozar de regularidad en el semestre.

Borges está en la etapa final de su recuperación tras sufrir un esguince grado dos del colateral interno de la rodilla y ya está en los últimos días del proceso, que se pudo acelerar de gran forma, gracias a todo lo que cuenta el CAR de La Liga.

La gran labor del cuerpo médico erizo y sus profesionales ha sido vital para el volante de 33 años, que a partir del lunes 23 de mayo volverá a los entrenamientos con sus compañeros, lo cuál también le dibuja una sonrisa a Luis Fernando Suárez en La Sele.

Esa recuperación del mediocampista hace que en La Sele vuelvan a tener en lista a Borges Mora, de cara a los juegos de Liga de Naciones y Repechaje ante Nueva Zelanda.

Celso Borges comentó que nunca había batallado tanto con dolencias como ahora con Alajuelense, pero eso sí, da gracias a Dios que no fue nada de mayor gravedad, ya que al ser en la rodilla su lesión podría haberle ido peor, pero para su suerte no fue así.

«Nunca había batallado tanto con lesiones como ahora, la mayoría han sido por golpes y esto de la rodilla es la primera vez que me pasa algo así en mi carrera, por dicha no fue nada tan serio o que tenga que dejar de un solo la competición, pero si requiere mucho cuidado, es una lesión que da muchas molestias y problemas, pero creo que no me podría haber recuperado tan rápido, si no fuera por las facilidades que hay en el CAR y por el personal que está altamente capacitado para hacerlo y vamos a ver si ya la próxima semana puedo estar bien», afirmó Celso Borges.

No hay dudas que la presencia de Borges en La Sele es fundamental, por lo que su recuperación se da en un momento clave para Costa Rica, que ocupa de sus mariscales y uno de esos es el volante manudo para poder clasificar al Mundial de Catar 2022.