San Carlos será un cantón clave en la administración Chaves Robles

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, deja claro que para su gobierno el cantón de San Carlos tiene un porcentaje de importancia bastante alto y por eso señala que le da un 140% de relevancia a esta zona del territorio nacional.

Chaves aprovechó la visita este fin de semana a San Carlos para reunirse con los alcaldes de la Zona Norte y además, tocar diferentes tema de interés en la región, donde aprovechó para deshacerse en elogios hacia los sancarleños.

Desde la óptica del mandatario, el cantón más grande del país tiene gente valiente, trabajadora con grandes recursos naturales y una belleza sin igual, que la hacen ver como un tierra que pueda generar gran crecimiento y bienestar para Costa Rica.

Es por ello, que Chaves sostiene que está comprometido al 140% con San Carlos y no a un 60% ni mucho menos, por lo que prometió hacer todos los esfuerzos para agilizar la construcción de la famosa carretera a San Carlos, que tiene más de 50 años de espera.

Lea también: Cuerpos policiales se capacitan para mejorar atención a víctimas de violencia contra mujeres

Además, el jerarca planea estudiar de forma más profunda la opción de construir un aeropuerto en la zona, que ayude a conectar a San Carlos con destinos turísticos del país. Rodrigo Chaves habló en conferencia de prensa y explicó sus planes para la región.

«¿Qué porcentaje de importancia le doy a San Carlos? Un 140%, así de fácil, si Costa Rica no puede generar crecimiento y bienestar en una zona con esta gente valiente, trabajadora y con estos recursos naturales, con esta belleza no veo donde lo podamos generar. Es un lugar privilegiado. Como va decir uno que se compromete solo un 60%.

La carretera de San Carlos está la plata, nos reunimos con el Comité Pro-carretera y resulta que el tema grande que tenemos es un humedal de culebra donde el Setena, SINAC y el MOPT no se han puesto de acuerdo, la plata está porque la están dando los del Banco Interamericano de Desarrollo.

Tenemos 50 años de estar esperando esa carretera, tenemos 65 millones de sobrecosto pero la reunión entre las partes ocurre el miércoles de la semana entrante, ya dimos instrucciones y a mí, me tienen que traer una solución muy pronto para ese cuello de botella, porque no se vale que llevemos años hablando del humedal de La Culebra y que no se progrese, así de fácil.

Sobre el Aeropuerto de San Carlos no le he echado los números, Costa Rica tiene una red de aeropuertos sub-óptimo y tiene muchísimo sentido desde un punto de vista y logística para conectar a San Carlos con Guanacaste, Tortuguero, Zona Sur de Limón y la Península de Osa, hay que estudiarlo», afirmó Rodrigo Chaves.