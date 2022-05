Afirma que la «transparencia, franqueza y asertividad» de su administración le han permitido convencer a la población.

Redacción – Rodrigo Chaves dice percibir felicidad entre los ticos por cómo ha iniciado su administración al mando del Poder Ejecutivo.

Punto de vista expresado por el mandatario la tarde de ayer miércoles, específicamente al momento de brindar una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Gobierno.

Oportunidad que aprovechó el economista para decir las sensaciones que ha percibido de la población en general durante los primeros días de su gestión.

Misma que arrancó el pasado domingo 8 de mayo, día en el que se llevó a cabo el traspaso de poderes, por lo que ya son 11 días del economista ocupando la silla presidencial.

Corto lapso en el que el presidente asegura que ha observado positivismo en las redes sociales, lo que considera está relacionado a la «transparencia, franqueza y asertividad» de su administración y equipo que lo acompañan.

«Hablamos claro de las cosas que hacemos con el aguacate, no posponemos, yo creo que este es un gobierno que en los primeros días de la administración estamos actuando con una transparencia, franqueza y asertividad, bastante, digamos, positiva me parece a mí, y lo vemos en las redes sociales, la gente está contenta, y eso a mí me alegra», comentó el mandatario ayer miércoles.