Redacción – ¿Cuál club será la nueva casa de Navas? Esa es la pregunta que se hacen muchos costarricenses, luego de que se diera a conocer que París Saint Germain de Francia está a la espera de ofertas para vencer al arquero tico.

Según reveló el famoso periodista italiano, Fabrizio Romano, el conjunto de la capital francesa decidió que se quedarán como portero titular con Gianluigui Donnarumma, mientras que a Navas lo venderá en el próximo mercado de piernas.

Navas tiene ligamen con el PSG hasta el 30 de junio del 2024, por lo que si un equipo del viejo continente o de cualquier otra parte del mundo quiere al costarricense deberá sentarse a negociar con la directiva parisina.

El precio de la ficha de Navas es de 10 millones de euros, por lo que si alguien desea los reflejos del tico deberá desembolsar un monto cercano o sobre pasar dicha cantidad.

Uno de los factores de la salida de Keylor, es su malestar por las rotaciones a lo largo de la temporada con Donnarumma, lo cuál hizo que el nacional expresara su malestar semanas atrás, aunque eso sí, aclaró que se lleva muy bien con el italiano.

Diarios franceses afirman que otro factor de la permanencia del arquero italiano es su edad, ya que apenas tiene 22 años. Mientras, que Navas cumplirá en diciembre 36 años, lo cuál ha generado que Nasser Al Khelaifi diera luz verde para «Gigi».

Se espera que con la salida del costarricense regrese Sergio Rico, quién está prestado en el Mallorca de la primera división de España.

Rumores apuntan que clubes como el Sevilla español, Newcastle United de Inglaterra, Bayern Leverkusen de Alemania y FC Porto de Portugal tendrían interés por el tico, que en el viejo continente se da el lujo de tener 19 títulos con el Real Madrid y PSG.

A lo largo de la temporada, Navas registra 2225 minutos en 25 partidos, donde ha recibido 24 goles y ha dejado su marco en cero en nueve oportunidades. Estos duelos han sido en Champions League, Ligue One y Copa de Francia.

