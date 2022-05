E ste canal ha generado muchos empleos para las personas de Guanacaste

Redacción- A inicios del año pasado, se reveló la noticia de que David Patey compró «Anexión TV 36», que actualmente se llama «Trivisón Canal 36», canal que ha tenido un recibimiento muy positivo por parte de los televidentes.

AM Prensa conversó con Patey para hablar sobre sus primeros 6 meses al mando del canal, y nos comenta que para él ha sido una experiencia muy bonita desarrollar este proyecto para Guanacaste.

«Ha sido una experiencia muy bonita, yo tengo tendencia de meterme en negocios que normalmente no tengo mucho conocimiento previo, no sabía nada antes de entrar al futbol, no sabía nada de jirafas y no sabía nada de televisión, excepto de haber visto televisión y ser un aficionado del lado del televidente», dijo Patey a AM Prensa.

De igual forma, esto ha generado un impacto positivo en el área laboral, pues se inició con 8 empleados y ahora hay 36 personas en el equipo de trabajo.

«Generar empleo para Guanacaste ha sido muy bonito también, en un momento que hay tanto desempleo».

Patey nos contó que cuando hizo la gira con el campeón paraolímpico, Sherman Guity, se dio cuenta de que había un resentimiento en el área rural, donde el pueblo se sentía abandonado por el gobierno y los medios de comunicación.

«La gente decía que solo habían noticias si es cruz roja, si es corrupción, una muerte. Pero ahora estamos cubriendo los 11 cantones, las 11 municipalidades, las escuelas, las instituciones del gobierno en la zona. Hicimos cobertura de la campaña presidencial tratando de presentarla de una forma positiva y amena».

Si bien podemos ver y leer noticias nacionales e internacionales en este canal, su prioridad número 1 siempre va a ser Guanacaste y su gente.

«Trabajamos todo si el televidente y el contenido es guanacasteco. Es increíble como nos sintonizan personas de todas las partes del país».

El empresario está muy agradecido y feliz con el recibimiento que han tenido las personas hacia el canal, pues menciona que ellos tienen mucha credibilidad y en gran parte es gracias su director de noticiero, Jerry Alfaro.

«Jerry tiene una visión muy clara, como un noticiero es un puente entre noticia y público, no es noticiero inyectando opiniones personales o agendas personales en la noticia.. Siempre buscamos tener un balance de todo»

Finalmente expresa que una promesa que le hace Trivisión Canal 36 al pueblo es sinceridad.