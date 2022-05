Lugano cree que Uruguay podría copiar cosas del fútbol tico

Redacción – El respetado ex-jugador uruguayo, Diego Lugano, está sorprendido con la gran organización del fútbol local de Costa Rica y por eso se atreve a decir que es mejor que el de Uruguay, que a pesar de su gran tradición futbolera no está por encima.

Lugano es una figura en su país, ya que fue capitán en 86 oportunidades de la celeste charrúa con la que disputó un total de 96 partidos, lo cuál demuestra el enorme currículo de un jugador que pasó por el PSG de Francia y Málaga de España.

Ese rodaje que tuvo como jugador hace al ex-defensor una voz autorizada para hablar de su país y por eso recuerda que cuando estaba activo en las canchas le daba curiosidad por conocer sobre Costa Rica, ya que solo tenía referenciado a México y EE.UU.

La intensión de Lugano era saber como se vivía el fútbol tico y de paso, como estaba organizado, lo cuál le sorprendió al tener información de la estructura del balompié costarricense, que ha sorprendido al charrúa de gran manera.

Aunque en Uruguay hay grandes clubes como Nacional, Peñarol y Danubio, el ex-capitán charrúa considera que Costa Rica tiene escuadras con buenas estructuras lo que habla bien del fútbol tico, que hace que sea mejor que el uruguayo a nivel interno.

Diego Lugano aprovechó su visita al país para ir a conocer el CAR de Alajuelense, el cuál dejó fascinado al charrúa que felicitó a los manudos por estar a la altura de grandes clubes internacionales. Sumado a ello, el sudamericano alabó el balompié tico.

«Anteriormente en mi época como jugador me daba curiosidad como era el fútbol de Costa Rica, en Sudamérica teníamos a México y Estados Unidos como nuestros potenciales rivales, se tornó Costa Rica en un rival tan importante como México, me daba curiosidad que pasa acá y como viven el fútbol, como lo juegan y como lo preparan.

Al ver como me pude informar un poco más, me sorprende ver un fútbol interno realmente bien estructurado, clubes con buena estructura y si digo, que el fútbol interno de Costa Rica es mejor que el de Uruguay, no lo pongo duda a nivel de estructura, clubes y se ve que hay un trabajo serio, una intensión real que el fútbol evolucione.

No sé si es a través de los buenos resultados de la generación de jugadores o si esta generación es resultado del buen trabajo de los clubes, lo cierto es que me sorprende, por tema de población y de país hay muchas similitudes entre Uruguay y Costa Rica, porque Uruguay no puede copiar lo que Costa Rica hace a nivel de clubes», afirmó Diego Lugano a AMPrensa.com.