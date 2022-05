A los días de nacidas el comediante comentó que le daba miedo alzarlas, pues le daba mucho miedo

Redacción- El querido tico Édgar Cartín, popularmente conocido como «El Galán», cada día vive más enamorado de sus pequeñas gemelas, quienes nacieron el pasado 10 de marzo y ¡están hermosas!.

El Galán y su pareja, Daniela Masís llevan más de 7 años juntos, la hermosa joven de 31 años que logró conquistar al comediante, es farmacéutica. Y ahora son padres de unas hermosas niñas, Mariángel nació tres minutos antes que Maripaz.

Las gemelas acaban de cumplir dos meses, y El Galán suele compartir un poco de ellas en sus redes sociales, pues sus seguidores le preguntan constantemente por ellas.

«Aija (sic) para todos y todas que me preguntan como están las gemelitas de Edgar les cuento que hoy están cumpliendo 2 meses gracias a Dios, juemialma (sic) que lindas que las veo aija», escribió el galán junto a una foto de ellas.

Cartín se convirtió en papá por primera vez a sus 56 años y a los días de nacidas, compartió con el medio La Teja que le daba mucho miedo alzarlas y ni las puede oír llorando porque ya se preocupa, por dicha en ese momento expresó que su pareja sí tiene ese instinto natural e incluso reciben mucha ayuda de la mamá de Daniel, así como de su cuñada que es enfermera, y también algunos familiares del comediante.

“No me animo a alzarlas, menos a cambiarlas, no puedo, no puedo. Me da mucho miedo, no las puedo oír llorando porque ya me preocupo. Cuesta, pero gracias a Dios ahí vamos, la doña está mejor, los primeros días tuvo dolor y cansancio, pero de verdad que las mujeres desarrollan un instinto increíble, es extraordinario, no sé cómo hace y yo lo que hago es apoyar en lo que pueda”, señaló a inicios de marzo.