Tras 15 de años de su filtración, el video continúa haciendo polémica

Redacción- ¿Entonces? El exnovio de Kim Kardashian, Ray J decidió romper el silencio y hablar por primera vez sobre el video sexual que grabó con la empresaria y aseguró que en la filtración de esta cinta participaron él, ella y la mamá del clan Kardashian, Kris Jenner.

Gracias a este video, en el 2007 la socialité saltó inmediatamente a la fama y la popularidad de su familia aumentó mucho, pues en ese mismo año se comenzó a grabar la primer temporada del reality Keeping Up With The Kardashian.

No obstante, luego de 15 años, esto vuelve a ser un tema que está en boca de todos, debido a que en el último capítulo del nuevo reality «Las Kardashian», la empresaria contó como Kanye West había recuperado todas los videos sexuales entre ella y el rapero (quien fue novio en el año 2003 y los videos salieron a la luz en el 2007).

En el capítulo, Kim le agradece a Kanye por ese detalle, pues estaba muy preocupada de que esos videos se publicaron y sus hijos lo pudieran ver.

Ante esto, Ray J no aguantó más de que las redes lo tacharan de malo, y en una entrevista con Daily Mail, confirmó el rumor que había circulado por años, la participación de Kris Jenner en dicha filtración.

«Nunca he filtrado nada. Nunca he filtrado un video sexual en mi vida. Nunca ha sido una filtración. Siempre ha sido un trato y una asociación entre Kris Jenner, Kim y yo, y siempre hemos sido socios desde el comienzo de esto», dijo.

El mismo rapero de 41 años, aclaró que él nunca tuvo en su poder ningún video, y tenía un contrato de 3 videos, de los cuales solo se publicó uno y Kim se quedó los otros.

“Ella se las quedó todas… Nunca tuve una cinta en mi poder en toda nuestra relación..Una vez que le planteé la idea, solo jugando un poco, fue cuando se le ocurrió, habló con su madre y desde ese momento estuvo fuera de mis manos», indicó.

También habló sobre lo que Kanye «recuperó» para la socialité, en donde aclaró que solo era videos fotos y pruebas de todo, pero no un video sexual.

«No era un video sexual, eran muchas fotos, muchos mini videos y muchas pruebas. hemos estado hablando a lo largo de los años. Si me envía un correo electrónico en 2008, el ordenador no cambia la fecha».

Hasta el momento ni la empresaria ni su mamá se han pronunciado sobre el tema.