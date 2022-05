De Boca en Boca dio a conocer los resultados de la votación para que Bryan Ganoza fuera uno de los artistas en presentarse en el Flow Fest

Este viernes, El Cabro más Macabro se presentó en De Boca en Boca para conocer los resultados de la votación que realizó el programa en su página de Facebook, donde Don Stockwell había retado a los seguidores de Ganoza a votar por él para considerarlo como uno de los artistas Nacionales en presentarse al próximo festival «Flow Fest» este 25 de junio.

«Bryan Ganoza tendrá sus 15 minutos de fama. Viejo se te cumplió el sueño, como me alegra» dijo el presentador Bismarck Méndez cuando lo llamó al set.

La futura estrella de “Dancing with the stars” se veía feliz con el resultado de la votación, sin embargo, según el medio «La Teja», Don Stockwell, productor del evento, les aseguró que esa votación no asegura que Ganoza esté como artista nacional invitado en el festival y que hasta el lunes se conocerá el nombre de los artistas nacionales confirmados.

“Gracias a todos los que se metieron a apoyar, dejaron sus comentarios positivos, de todo corazón y con toda la humildad del mundo. Yo tenía que estar ahí, voy a estar ahí y les prometo que no los voy a defraudar”, dijo Ganoza B en el programa.