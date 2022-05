Reyes ha callado cientos de bocas y ahora es figura del Saprissa

Redacción – No hay dudas que Saprissa está más vivo que nunca y eso es gracias a la esencia del club morado, la cuál Andy Reyes resume en siempre jugar con huevos dentro de la cancha, lo cuál ha hecho que el Monstruo tenga una mística más que especial.

Los morados vencieron por 1-2 a Guadalupe FC, a pesar de haberse quedado con nueve jugadores desde el minuto 76, cuando Ricardo Blanco vio la roja. Pero eso sí, al minuto 50 se quedaron sin Orlando Sinclair generando el cuadro morado sacara su casta.

Saprissa ha tenido como figura en estas tres victorias al hilo que registra a Andy Reyes, que ha callado muchísimas bocas al mostrar un excelente nivel, el cuál se basa en mucha garra y coraje a lo largo de los partidos. Incluso, ya suma dos goles anotados.

¡Andy Reyes despertó cuando #Saprissa más lo necesitaba! pic.twitter.com/EBcPuE9P5y — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 5, 2022

El primero lo consiguió en el triunfo ante Alajuelense en el Clásico Nacional y el segundo lo selló ante los guadalupanos, que vieron como el número 7 definió de gran forma al minuto 58 para así darle tres puntos de oro al Saprissa.

Desde la óptica del atacante formado en Carmelita, Andy Reyes afirma que siempre habló con las personas cercanas a él y les dijo que solo ocupaba regularidad para retomar su mejor nivel, el cuál ha llegado en un gran momento para Saprissa.

«Cuando no tienes muchos minutos, la gente no está muy acuerdo con el rendimiento de uno, pero cuando uno tiene regularidad, yo siempre le dije a las personas que estaban conmigo que necesitaba regularidad para retomar mi nivel, siento que lo vengo haciendo pero todavía me falta más, creo que es granito a granito pero todavía me falta más, me estoy sintiendo mejor donde me está poniendo el profe y vamos para adelante.

La constancia, el trabajo y estar ahí, calladito sin decir mucho, hablar en la cancha y gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos con el esfuerzo de todos, con nueve jugadores y pues así es, esto es Saprissa, jugar con huevos y seguir para adelante», afirmó Andy Reyes en charla con Deportes Monumental.

Saprissa está más vivo que nunca en el torneo tras llegar a 25 puntos están a solo tres de San Carlos que es cuarto, por lo que las tres fechas del cierre de la fase regular será vibrantes, ya que el más grande país busca colarse a semifinales.