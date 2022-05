“Comparto plenamente el criterio de Christian Marín Müller sobre el uso responsable de las mascarillas, para protegernos y para proteger a las demás personas. Ya sé que estamos hartos de la pandemia pero bajar la guardia no la elimina por decreto sino que nos aleja más del final.” Comentó Garnier.

¿Qué dijo el virólogo?

…Que ya no sean obligatorias

no significa que no salven vidas y que no reduzcan el contagio y el impacto del virus a nivel poblacional y personal.