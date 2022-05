Brumosos clasificaron en el tercer lugar con 34 puntos

Redacción – El entrenador del Cartaginés, Geiner Segura, le hace frente a las críticas que recibió del presidente brumoso y afirma que está tratando de construir un Cartaginés que juegue como equipo grande y que pelee en todos los estadios.

Segura sostiene que entiende el enojo del presidente brumoso, que tras la derrota ante Jicaral por 4-3 señaló que su cuerpo técnico es ni fu, ni fa, por lo que explotó y crucificó a su entrenador, que fue citado a una reunión este lunes 16 de mayo.

Pese a todo lo dicho, el todavía entrenador del equipo de la vieja metrópoli afirma que él también salió molesto de suelo peninsular y por eso conversará con Leonardo Vargas, a quién admira de gran forma por los esfuerzos que hace por Cartaginés.

Lea también: Aarón Suárez feliz por portar gafete y anhela en un futuro ser el capitán de La Liga

Geiner Segura también está molesto por la situación que vivieron ante Jicaral y por eso señala que se reunirá con el mandamás blanquiazul, con el fin de buscar una solución, debido que en su mente está seguir peleando por el título nacional.

«Si se llega a tomar alguna decisión, al final que juegue a tomar también está en todo su derecho, yo lo que puedo decir es que estamos tratando de construir un Cartaginés que juegue como grande, que vaya a todos lados a tratar de ganar y al final, logramos la clasificación y lógicamente hay detalles que debemos solucionar, pero eso ya es para lo que viene, pero yo creo que este equipo ha dado muestra que está para pelear y hay cosas que nos hemos ganado con esfuerzo y haber clasificado antes.

Esto es parte del fútbol, esto no quiere decir que Cartaginés no puede pelear por el título y hay que sacar todos los resultados para conseguir el título. Yo me siento fuerte, venía de una zona segura como Liga Deportiva Alajuelense, vine aquí a una institución que me abrió las puertas, estoy con mucha ilusión y estoy logrando en esa etapa de clasificar al equipo, trato siempre de ser lo humanamente profesional, sé el esfuerzo que se hace en esta institución y quiero que el equipo esté donde están los grandes, ahora vamos a esperar haber que determina el presidente», dijo Segura al programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia.