Contreras se ha convertido en el delantero estelar de La Sele

Redacción – Los goles y talento de Anthony Contreras, joven delantero tico, interesan de gran forma en el fútbol europeo, específicamente de Portugal, donde tienen bien referencia del jugador ficha del Club Sport Herediano.

Contreras estuvo el último año en Guanacasteca, donde mostró un magnifico nivel, el cuál lo llevó a la Selección Nacional, donde no desentonó y en cuatro partidos con La Sele ya suma dos goles, los cuáles festejó ante El Salvador y Estados Unidos.

Sumado a que en sus días con la ADG sumó 18 goles en 42 partidos, los cuáles reflejan su enorme calidad, que ha despertado el interés en el balompié portugués, donde ya hicieron una oferta por los servicios del atacante de 22 años oriundo de Pavas.

Jafet Soto confirmó de este ofrecimiento que tienen por llevarse al atacante, que es representado por Kurt Morsink, quién también tiene ofertas de la MLS por Contreras, que según el polémico directivo que de acá a Argentina hay pocos como Anthony.

Desde la óptica de Soto Molina, Herediano tiene una súper inversión en el delantero que le dará al cuadro florense un ganar – ganar, todo gracias a la confianza que le han dado al ariete que desde hace 10 años forma parte del equipo que nació grande.

«Sí, hay una oferta concreta por él en el fútbol de Portugal, proviene del agente de él, quién trabaja mucho en Costa Rica y tiene contactos importantes en Norteamérica y Europa, por ello entonces meditaremos con él lo mejor para el futuro de Anthony, trabajamos con él porque se ha visto que el club sale beneficiado y también los jugadores.

Creo que nosotros hemos hecho una súper inversión, un ganar – ganar con Anthony, que está en el Herediano desde hace 10 años. El primer contrato que firmó fue con un empresario de Grupo DIPO y él ha estado apegado a la familia de Anthony en Pavas, entonces indudablemente queremos lo mejor para Contreras.

Si nos ponemos hacer un análisis de un jugador nacional de aquí y hasta Argentina con esa edad y con la cantidad de goles en su carrera desde que empezó y lo empezamos a prestar a diferentes equipos de primera división, al día de hoy con esa edad no hay y me parece que no hay o no puede haber otro, pero no hay muchos. Con esa estatura, juego aéreo y corpulencia, ahora en selección habla de la capacidad de Anthony», dijo Soto Molina.