Griegos están molestos con Alajuelense

Redacción – La gerente general del Municipal Grecia, Peggy Guillén, dejó saber su malestar por el horario del juego ante Alajuelense, debido que les ha dejado perdidas económicas considerables a los helénicos.

Los de Occidente querían jugar ante el León miércoles a las 3:00 pm, pero Alajuelense no aceptó según la directiva griega, por eso tuvieron que pactar el duelo a las 11:00 de la mañana en un día laboral para muchos fanáticos.

Es por eso, que en el cuadro griego han reportado una baja afluencia de público con tiquete pagado, ya que no han llegado ni a los 600 mil colones, generando una taquilla bastante baja pese a que es contra Alajuelense, un club con gran afición.

Pero la hora del compromiso les pasó la factura a los griegos, que reportan cerca de mil fanáticos en las gradas del Estadio Allen Rigioni, pero muchos seguidores llegaron gracias a entradas en poder de los socios comerciales de la panteras.

La baja cantidad de dinero que han recaudado le ha dejado perdidas al club griego, debido que cada les cuesta más de 2 millones de colones, generando así que en lugar de tener buenos números, terminen con cifras en rojo en la organización del duelo.

Peggy Guillén espera que en la última jornada contra Saprissa todo sea diferente, debido que la situación ante Alajuelense golpeó las arcas del club helénico.

«Alajuelense rechazó jugar a las 3:00 pm o 2:00 pm, pero Alajuelense solo nos autorizó jugar a las 11:00 am, estamos molestos y se lo manifesté a Fernando Ocampo. Cada partido nos cuesta 2 millones 500 mil colones y no hemos llegado ni a los 600 mil colones hoy, ese es el detalle y al final, es ayudarnos entre todos y estamos todavía con el factor pandemia, si bien es cierto ya hay aficionados, pero para los equipos no tradicionales, no pequeños porque no nos consideramos así.

Pero a nivel de afición si tenemos menos que otros equipos y siempre la opción de poder ayudarnos al presupuesto y flujo, es recibir taquillas con equipos como La Liga, Heredia, Cartago y Saprissa, lamentablemente no se pudo y esperemos que la última jornada contra Saprissa será otra historia, vamos a ponerlo a buena hora para que el aficionado pueda venir y además, tenemos la oportunidad a la hora que queramos», afirmó Peggy Guillén a FUTV.

Agustín Lleida, gerente deportivo erizo, prefirió no hablar del tema. Mientras, que Fernando Ocampo, presidente de La Liga, no pudo estar presente en el juego.