Redacción-Redacción- Los precios de los combustibles derivados del petróleo siguen en aumento, golpeando fuertemente el bolsillo de la población en general debido a que la Súper llegaría a un precio de ₡1.062, Regular ₡1.024, Diésel ₡1.012.

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) teme por esas alzas debido a que como país se depende en un 65% de la energía consumida de estos combustibles y repercute en toda la economía.

“Lamentablemente, no se ha avanzado en la Asamblea Legislativa en el proyecto que congela el impuesto único, para que no se aumente por los aumentos en los precios internos en Costa Rica. Esto implica que no solo se aumenta el precio por el aumento en el precio internacional, sino también acá en Costa Rica se le carga un adicional por el aumento en el precio único de los combustibles”, señaló Carlos Montenegro, Director Ejecutivo CICR.

También manifestó que es momento de buscar alternativas y por ello, insisten en el gas natural, en ampliar generación distribuida, en explorar fuentes como la geotermia de baja entalpía, es decir buscar fuentes autóctonas.

Los Industriales proponen que no se dependa siempre del mercado internacional y que puedan ayudar a la competitividad de las empresas, que para ellos es la capacidad de generar empleo.