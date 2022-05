Soto Molina afirma que no quisieron arriesgar Medford

Redacción – El polémico gerente general del Team, Jafet Soto, defiende de la ola de críticas al Herediano por constantes comentarios negativos en las redes sociales por los cambios directores técnicos en el plantel del equipo que nació grande.

Soto señala que en el Herediano no llevan tres cambios de entrenadores este torneo, ya que desde su óptica son solo dos, debido que él no se cuenta porque gerente y no entrenador, pese a que lideró al club en más de 10 partidos.

Incluso, Jafet fue quién llevó al Team a la fase de semifinales y fue hasta el último partido de la etapa regular donde se designó a Medford, a quién decidieron no arriesgar, ya que Soto reveló que lo llamaron hace 60 días pero no quisieron llevarlo para no quemarlo.

Pero todo no queda ahí, ya que el directivo florense afirma que no les gusta estar cambiando de entrenador, debido que les gusta la estabilidad pero esa decisión la tomaron con el fin de buscar lo mejor para el Herediano en el semestre.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y señala que en las grandes ligas del mundo también dieron muchos cambios de entrenadores, por lo que lo hecho por el equipo campeón nacional es parte de algo que se da en otras partes del mundo.

«Yo a Hernán lo llamé más o menos 60 días para que tomara el equipo, pero vimos la necesidad de no arriesgar a Hernán Medford, estábamos en el último lugar e indudablemente no era un trabajo fácil y especialmente por el tiempo, porque íbamos a empezar a jugar domingo, miércoles y domingo, Hernán era nuestra opción número uno por no decir la única, porque conoce como trabajamos en Fuerza Herediana.

Yo soy gerente y no soy entrenador, me gusta estar apoyando al técnico que está de turno y en este caso es Hernán, si hablamos de tiempo Hernán es el entrenador en la época de Fuerza Herediana que más tiempo ha trabajado con nosotros, casi dos años o más, creo que los resultados saltan a la vista, no es que nos gusta porque no es así, nos gusta la estabilidad e indudablemente las cosas salen o no.

En la liga inglesa de 20 equipos, cambiaron 13 entrenadores, en la liga mexicana cambiaron 14 entrenadores y en España de 20 equipos cambiaron 12 y entonces porque aquí de repente nos queremos romper las vestiduras, sabemos que así es nuestro trabajo y en el caso de Hernán con mucho éxito en Herediano, la ventaja de los entrenadores del Herediano es que pueden trabajar tranquilos», afirmó Jafet Soto.