Herediano ocupa el segundo puesto con 32 puntos

Redacción – El entrenador florense, Jafet Soto Molina, afirma que gran momento del Herediano no es una racha, ya que desde su punto de vista es gracias al rendimiento de todo el plantel del Team, que está más unido que nunca.

La escuadra rojiamarilla venció por 0-1 a Guanacasteca, gracias a un gol de cabeza de Jostin Daly, que marcó su primer gol en el torneo y a la postre, el tanto del triunfo del campeón nacional al minuto 85.

Estos tres puntos consolidan al Herediano en el segundo puesto con 32 unidades. Todo gracias al buen momento del equipo que nació grande, que ya suma 11 partidos sin perder tras registrar un total de ocho victorias y tres empates.

Todo esto habla muy bien de la notable gestión de Soto Molina, que le ha cambiado por completo la parte anímica y mental al equipo florense, que resucitó como el ave fénix en el torneo y ahora estar muy cerca de asegurar la clasificación.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y sostiene que Herediano no tiene una racha, ya que todo es gracias al compromiso de sus jugadores, los cuáles se han formado como un equipo que se comporta muy bien pese a las variantes.

«Es difícil es de explicar, pero lo del Herediano no es una racha, esto es rendimiento, el equipo se comporta e hicimos muchos cambios pensando en esa rotación que venimos haciendo. Seguimos en rotaciones y creo que estamos formando un equipo, no así un grupo, lo que es este vestidor lo demuestra con esta entrega, mete gol Jostin Daly y juegan jugadores que no venían participando. Pero bueno, estamos fuertes y estamos para el domingo ante Alajuelense», afirmó Soto Molina.

Herediano se alistará para visitar a Alajuelense este próximo domingo 8 de mayo a las 5:00 pm, en un duelo que promete ser vibrante de principio a fin.