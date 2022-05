Arrieta marcó el tercer tanto del partido ante Cartaginés

Redacción- El experimentado atacante, Jairo Arrieta se mostró muy afectado por el descenso del equipo de Jicaral, luego haber obtenido la victoria que necesitaban pero Guanacasteca logró empatar y dejar sin posibilidades al conjunto peninsular.

Arrieta también comentó que es una lástima descender pero las decisiones como el constante cambio de técnicos peso mucho para la amarga situación que vive el equipo de la Península de Nicoya.

Jairo comentó que seguirá jugando un año más debido a que tiene esa espina por el descenso, a pesar de 39 años ahora analizará el futuro para saber si sigue con Jicaral o tendrá nuevo equipo en la máxima categoría.

Lea también: San Carlos vence a Sporting FC y queda a la espera del resultado de Saprissa

Por otra parte, Arrieta resaltó el gran cambio futbolístico que presento Jicaral desde el mando de Mauricio Solís donde explico que ahora tenían una idea futbolística y no como antes que jugaban a los pelotazos y que las pelearán los delanteros peninsulares.

«Es una lástima pero eso no viene de ahorita, viene de hace mucho tiempo decisiones que se tomaron, cambios de técnicos donde algunos quisieron e intentaron ayudarnos no se pudo. Ustedes vieron cuando Mauricio Solís agarró el equipo, jugábamos al fútbol jugábamos a algo, porque antes no jugábamos a nada antes era tirar la bola arriba y que la peleáramos yo o el otro atacante y así era muy complicado, es una lástima porque Jicaral no merece lo que le pasó hoy y reconocerle a toda la junta directiva, a Roy Barrantes que es la cabeza del equipo y el proyecto que ha creado, es una de las personas que le aporta al fútbol y personas o dirigentes como el deben llegar al fútbol, desgraciadamente han pasado muchas cosas que van al traste con el descenso, arbitrajes malos, tomas de decisiones para otros equipos «afirmó Jairo Arrieta a Tigo Sports.

Seguidamente, el atacante del cuadro de Jicaral se mostró un poco indignado por decisiones externas como malos arbitrajes y tomas de decisiones para otros equipos.

Ahora el cuadro de la Península de Nicoya tendrá que rearmar su plantel para afrontar el próximo torneo en segunda división, debido a que Jicaral duró cuatro años en la primera división.