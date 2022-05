Morados se ubican en la octava posición

Redacción- El timonel tibaseño, Jeaustin Campos, resaltó la gran labor de sus pupilos luego de la victoria de 1-2 ante un Guadalupe que se complica en las aspiraciones de clasificar, mientras que Saprissa esta a solo tres puntos de ello.

Campos comentó que no sabe si podrán clasificar al final del torneo, pero que harán todo lo posible para intentar la hazaña y meterse entre los cuatro primeros para la fiesta grande del fútbol nacional.

Por otra parte, Jeaustin declaró que hay algunos equipos molestos con el repunte del cuadro morado a falta de tres jornadas para el final de la etapa regular del Clausura 2022.

Además añadió que cuando Saprissa no esta bien hay que noquearlo porque se puede levantar en cualquier momento.

«No se que vaya a pasar de aquí en adelante no se si vayamos a clasificar o no pero parece que hay algunos molestos con el posible asomo del Saprissa, Dios nos tendrá algo y téngalo presente que la lucharemos como hoy con todo y contra todos no importa pero insisto no se que pasará de aquí en adelante.

Cuando Saprissa no esta bien hay que noquearlo, hay que matarlo no lo pueden dejar vivo, si Saprissa estaba vivo tenían que darle el punch final como en el boxeo; estaremos trabajando con profesionalismo y con honestidad sobre todo, respetando a esta gran institución y si podemos reír en algún momento en este campeonato lo iremos a hacer con la satisfacción del deber cumplido», afirmó Campos a Tigo Sports.

Luego de estar en los últimos puestos de la tabla, Saprissa ha tenido un repunte muy bueno luego de la victoria ante su archirrival en el Clásico Nacional, seguidamente obtuvo un triunfo valioso ante Pérez Zeledón y la victoria ante Guadalupe.

Tras esta racha positiva de resultados, el factor anímico ha crecido en los jugadores tan así que Andy Reyes logró romper su sequía goleadora de más de un año sin celebrar una anotación.