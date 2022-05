Gordon marcó cinco goles en el Clausura 2022

Redacción- El aguerrido volante porteño, Johnny Gordon, afirma que ve a Horacio Esquivel es como un padre, gracias a que fue parte importante para volver al fútbol ya que el timonel del PFC fue quién le dio chance de regresar al deporte rey.

La historia de este mediocampista es digna para una película, debido que enfrentó una serie de adversidades desde un tiempo atrás, las cuáles empezaron cuando Limón FC desapareció, generando que Johnny guardara sus tacos por un tiempo.

Gordon se mostró muy contento con el ascenso porteño, pero no se olvido de la gente que lo apoyó cuando nadie creía en el, ya que públicamente agradeció a don Horacio por haber confiado en él y devolver la ilusión de jugar nuevamente fútbol.

Lea también: Kevin Sancho: «Era obligación ganar, Puntarenas merecía estar en primera»

En particular para Gordon que dijo que Steven Williams fue parte clave también, ya que el atacante habló con el estratega y solo 10 minutos después tuvo una llamada del capitán del barco porteño para ser parte del conjunto porteño.

Además, Gordon contó que el timonel del PFC renunció a la casa que le dio la directiva, con el fin de que Johnny viviera con su familia, mientras que el entrenador habló con algunos patrocinadores y alojarse en un hotel ubicado en el cantón central porteño.

Milan campeón y el Puerto a primera ¡Los grandes siempre vuelven! pic.twitter.com/whVHCH2DCm — TD Más (@tdmas_cr) May 22, 2022

Esto con la firme intensión que Gordon estuviera muy cómodo, ya que fue uno de los jugadores nativos de Limón que llegaron al otro puerto del país, con la firme intensión de ayudar a la escuadra naranja a volver a primera división tras ocho años.

Johnny Gordon le respondió con creces a don Horacio, a quién ve como un verdadero padre, gracias a los gestos tan dignos de aplaudir que tuvo con él y por eso no tuvo reparo en llenar de elogios a la mente maestra detrás del ascenso del PFC.

«Lo veo como un padre no como un entrenador, porque cuando no valía nada el me dio la oportunidad por eso hay que darle en la cancha lo que damos, gracias a Dios primeramente ya que pone futbolistas que se vuelven amigos y luego hermanos y si no fuera por Steven Williams no estaría yo acá porque yo estaba sin equipo y cuando le dije que le dijera al profe 10 minutos después tenía la llamada de Horacio.

Esfuerzo, dedicación, sacrificio que uno quiere que las cosas marchen de un camino pero Dios sabe como marchan las cosas y hace las cosas perfectas, nosotros estamos agradecidos por abrirnos las puertas a los limonenses y gracias a Dios pudimos llegar a la meta que era ascender», afirmó Johnny Gordon a TDMás.

Horacio Esquivel renunció a la casa que le daba el PFC para que Johnny Gordon viviera ahí con su familia, este le respondiendo siendo el goleador del equipo. pic.twitter.com/Bu9OTAkx23 — TD Más (@tdmas_cr) May 22, 2022

A raíz de esta situación, Gordon se lució con un magnifico nivel y convirtió cinco goles en el Clausura 2022, donde fue parte fundamental del título conseguido.

Ahora, la vida le da una revancha a Johnny Gordon que volverá a jugar en primera división, esta vez con el cuadro de Puntarenas FC luego del mal momento que pasó con Limón FC.