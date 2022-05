La modelo testificó virtualmente desde Inglaterra en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard

Redacción- Este Miércoles, la modelo Kate Moss desmintió a Amber Heard diciendo que en su relación con Johnny Depp nunca sufrió algún tipo de agresión, después de que la actriz de «Aquaman» la mencionara en uno de sus testimonios y la convirtiera en parte de los testigos de refutación.

«Yo vi a mi hermana hacia las escaleras y Johnny hace a golpear, yo ni espero solo imagino a Kate Moss en las escaleras y le pegué», testificó Heard el 17 de mayo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AmeliaRueda.com (@ameliarueda)

«Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda», dijo Moss. «Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica», testificó Moss.

Johnny Depp demandó a Heard por $50 millones por un artículo de opinión que ella escribió en 2018 en «The Washington Post» y que, según el actor le ha difamado y le ha hecho perder varios trabajos. Por otro lado, Amber Heard contrademandó a Depp por $100 millones, alegando que las declaraciones del abogado en las que calificaba de «mentira» sus acusaciones de abuso por parte de Depp la difaman y le cuestan trabajo.

El juicio, que se realiza en Virginia, está en marcha desde mediados de abril. Se espera que este viernes se presenten los alegatos finales del caso