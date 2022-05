Catoya buscará llevar a La Sele al protagonismo

Redacción – El técnico venezolano de la Sele Femenina Sub-20, José Catoya, afirma que el cuadro patrio tiene guerreras, que están ilusionadas y que sueñan alto de cara al Mundial de la FIFA de la categoría que se realizará en el país del 10 al 28 de agosto.

Catoya sostiene que deben ser prudentes con las ticas, con el fin de dar la campanada en la justa universal la cuál tiene como sedes el Estadio Alejandro Morera Soto y Estadio Nacional, donde se realizarán un total de 32 juegos divididos en ambos reductos.

La Tricolor femenina tiene más de un año trabajando arduamente, con el fin de dar la pelea en el Grupo A, donde compartirán sector con España, Brasil y Australia, en un grupo que se antoja sumamente complicado para las seleccionadas.

Pese a ello, el timonel sudamericano señala que la ilusión está intacta, gracias a que han tenido fogueos con selecciones como México, Colombia y España, lo cuál ha hecho que el grupo de jugadoras se entienda mejor dentro de la cancha.

Incluso, Catoya afirma que las ticas han ido asimilando mejor el estilo de juego y por eso le dice a los ticos que esperen una selección que dará todo por representar de forma digna al país en el Mundial que se realizará en suelo nacional.

«Hay que ser prudentes, hay que poco a poco y paso a paso por ellas, hicimos un amistoso contra Colombia en el Morera Soto e hicimos un partidazo a puerta cerrada en el Proyecto Gol y quedó 3-2, después hicimos uno con público y el ambiente les paso factura, el ambiente y el sentir, entonces ellas no están acostumbradas a eso, recordemos que tenemos una selección inexperta a nivel de torneos internacionales, no tienen rodaje y no han tenido ninguna competencia para poder clasificar a algún torneo.

Pero lo van asimilando y lo que pasó ante Colombia nos hizo madurar. Ilusionarse uno siempre se ilusiona y todas ellas están ilusionadas, yo estoy ilusionado. Ya he dirigido en otro Mundial, pero cada cosa es distinta y estoy feliz por la oportunidad que se ha dado y agradecido por el pueblo costarricense.

La Sele femenina Sub-20 tiene guerreras, están ilusionadas y sueñan alto, uno de los lemas dentro del camerino es que ningún costarricense va caminar dentro de la cancha, todas corren y lo harán hasta el final, no dejarán de luchar y que lo sepa todo el país», afirmó José Catoya a AMPrensa.com.

La intensión del timonel sudamericano es darle una alegría al país, debido que nunca ha firmado la tan anhelada primera victoria tica en una justa femenina de la FIFA, ya que se han jugado 15 partidos en nivel mayor, Sub-17 y Sub-20 sin poder celebrar.