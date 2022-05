Giacone ya tiene tres torneos liderando a Sporting FC

Redacción – El técnico argentino de Sporting FC, José Giacone, señala que su equipo planteó el partido ante el Monstruo con cinco delanteros, pero aún así, señala que eso nadie lo dirá, debido que muchos dirán que sus muchachos se defendieron en La Cueva.

Con bronca y una enorme desazón, Giacone lamentó la caída de 1-0 ante Saprissa en La Cueva, ya que sus jugadores hicieron un manejo de conceptos perfecto, debido que controlaron el juego pero una distracción en un balón parado les costó el juego.

Incluso, el sudamericano señala que al Monstruo le costó mucho entrar al ataque, pero terminó fastidiado porque los tres puntos fueron para Saprissa, que llegó a 31 puntos en el cuarto lugar tras encajar su quinta victoria al hilo.

Ese revés deja a Sporting en la sexta posición con 30 puntos, por lo que aún mantienen chances de poder clasificar a semifinales, pese a que necesitan un milagro.

José Giacone habló en conferencia de prensa y desmenuzó el esquema que utilizó ante los morados, al señalar que en La Cueva no podía ir atacar a la libre, pero aún así, dice que usó cinco atacantes ante Saprissa, que aprovechó un balón parado para ganar.

«Los recursos son los futbolistas y nosotros tuvimos un control del juego defensivo, planteamos el partido contra Saprissa con cinco delanteros, nadie va decir eso y los que jugaban delante de Luis Flores eran Barlon Sequeira, Bryan Vega, Rigo Jiménez que jugó como extremo y Harry Rojas, detrás de Lauro Cazal jugaron cuatro delanteros, van a decir que nos defendimos obviamente.

Contra Saprissa uno no puede jugar abierto, por lo menos con los recursos que tenemos y tuvimos que haber aprovechado las dos oportunidades debajo el arco que no pudimos meter, el partido se nos va por un detalle mínimo por el control y yo no puedo jugar a la libre acá ante Saprissa, porque me llevo seis y ya me ha pasado. Si uno compara los jugadores técnicamente, los morados llegan con cuatro o cinco pases de cara al arquero y debíamos tener esa cautela, mi equipo tuvo un gran partido pero lamentable no logramos llevarnos nada», afirmó José Giacone.