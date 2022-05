Quedo sueña con ayudar a Liberia a ascender a primera división

Redacción – Para muchas personas es fácil apoyar a Alajuelense o Saprissa, que son los clubes más ganadores, pero cuando se apoya una institución no de las llamadas grandes todo cambia y es un amor especial, eso mismo le pasa a Josué Quedo con Liberia.

Quedo es uno de los chineados de la afición, que reconoce el esfuerzo del número 7 en la cancha, que es liberiano de corazón, ya que es del Barrio 25 de julio de Liberia y conoce a la perfección lo que representa el club que supo ser campeón nacional en el 2009.

Incluso, es de esos jugadores que no necesitan que Minor Díaz le inculque la llamada «sangre chorotega» o amor por la provincia pampera, ya que es consciente de todo eso, por eso dice que vive sentimiento enorme cada vez que luce la camiseta de Liberia.

Precisamente ese enamoramiento a la institución hizo que Quedo no celebrara hace unos torneos atrás, un gol que le anotó a Liberia cuando estuvo defendiendo los colores de Carmelita. Ese acto lo hizo por su gran respeto a los liberianos y al equipo de su vida.

Josué Quedo conversó con AMPrensa.com y contó lo que representa para él portar la camiseta del equipo de su vida, en el cuál vive agradecido por todo lo que ha vivido.

«Siempre he dicho que muchos son liguistas o morados, pero ser liberiano es una pasión única, significa la vida y es un amor grande, el 100% de los liberianos confían en este equipo, siempre ponerlo en lo alto como el campeonato del 2009, en ese año yo andaba detrás de la carroza celebrando y yo por este equipo doy la vida, es el equipo de mis amores, amo este escudo, la afición y amo la institución, el sentimiento que me da cuando entro a la cancha es enorme.

Los liberianos me tienen cariño y sé que soy de los más queridos, pero sé que debo darlo todo por ellos, este equipo debe volver a primera, es el equipo más grande de Guanacaste, fue campeón nacional y que mejor manera que buscar ascender pronto. Yo cuando estuve con Carmelita, le anoté a Liberia y simplemente no pude celebrar el gol, yo le respeto mucho al Municipal Liberia y por eso decidí no celebrarlo. Es el equipo que me abrió las puertas y con el que debuté, estoy muy agradecido y sueño con un título con el equipo», afirmó Josué Quedo a AMPrensa.com.

Este habilidoso volante de Liberia es clave en la escuadra guanacasteca, que está disputando las semifinales de la categoría de plata ante Carmelita.