Vargas es pieza clave de la Tricolor en defensa

Redacción – El aguerrido defensor patrio, Juan Pablo Vargas, cataloga repechaje ante Nueva Zelanda como el juego más importante de su carrera deportiva a nivel de clubes y selección, por lo que este enfrentamiento le genera gran ilusión.

Vargas llegó a La Sele con la motivación al tope, ya que goza de una enorme regularidad en el Millonarios de Colombia, donde registra 1260 minutos en 14 juegos en el semestre, donde se ha consolidado como el mariscal del equipo azul.

Esos grandes números motivan al zaguero de 26 años, que adelantó su llegada al país gracias a la gran relación del timonel de Millonarios con Luis Fernando Suárez, lo que facilitó que el costarricense ya esté metido de lleno en los trabajos patrios.

De cara a los juegos ante Panamá y Martinica, así como el enfrentamiento ante Nueva Zelanda el próximo 14 de junio en el Estadio Ahmed bin Ali, el cuál es el compromiso que más ilusión le ha generado a Juan Pablo, que sueña con asistir a su primer Mundial.

Las ganas de Juan Pablo Vargas por ir a la Copa del Mundo son totales y por eso deja claro que le ha generado muchas ansias también, pero eso sí, el zaguero señala que el estrés no ha salido a relucir, ya que ha tratado de ver todo de forma positiva.

«De selección y de clubes, creo que sí es el más importante, sé que hay muchos que han jugado uno o dos Mundiales, pueden decir que han tenido otros partidos más importantes, pero al menos yo que no he jugado un Mundial sé que es el partido que me ha causado más ilusión, más ansias también, creo que el estrés no tanto porque hay que tomarlo de buena manera y hay que ver siempre las cosas positivas y poner en la cabeza imágenes positivas de ese día, entonces no me causa estrés pero si esa ansiedad de que llegue ese día y ese momento para afrontar ese partido importante. Ya al rato se pasa cuando uno deja de pensar en eso y trato de no pensar mucho para no volverse loco uno también», afirmó Juan Pablo Vargas a Deportivas Columbia.