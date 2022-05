El color negró predominó en los vestidos de las Kardashians

Por fin llegó el gran día para la mayor de las Kardashians, quien celebró oficialmente en Portofino Italia, su boda religiosa.

Tras varios días de festejo, la socialité y el baterista se dieron el “sí” acompañados de sus familiares y algunos famosos.

Algo de lo que se ha hablado mucho durante estos días, es sobre los outfits que han usado para las diferentes celebraciones.

La novia usó un vestido de Dolce & Gabbana muy original, corto, blanco y con un velo muy largo, que tenía como detalles un bordado de la virgen. Mientras que su esposo lució un smoking negro.

En la boda estuvieron presentes los hijos de Kourtney y los hijos de Travis. Sin embargo, Scott Disick el ex de Kourtney no fue invitado a la celebración a pesar de que, en el nuevo reality “The Kardashians” él aseguraba que no quería que lo excluyeran de las celebraciones familiares.

Por otro lado, Kim Kardashian asistió sin su novio el comediante Pete Davidson con quien se le ve muy feliz en sus redes sociales.

Sin duda alguna fue una boda con mucho estilo, debido a que el lugar era nada más y nada menos propiedad de Domenico Dolce y Stefano Gabbana.