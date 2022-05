Lugano vistió los colores del PSG en la temporada 2011-2012

Redacción – El respetado ex-capitán de la Selección de Uruguay, Diego Lugano, se deshizo en elogios hacia Keylor Navas, a quién considera que si no es el mejor portero del mundo, fácilmente tienen 10 años de estar en el top 3 de guardametas del orbe.

Lugano estuvo de visita en Costa Rica en un evento organizado por Concacaf y así poder estar en un país que lo marcó mucho a nivel de selección, ya que disputó el repechaje a Sudáfrica 2010 ante La Sele, anotando en la ida realizada en La Cueva.

Además, de que su retiro de la celeste se dio en la derrota de su país por 3-1 ante Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, por lo que quedó marcado con la Tricolor.

En total disputó 96 partidos con Uruguay, de los cuáles 86 fueron como capitán. Sin dudas, su currículo es extraordinario con su país y a nivel de clubes destaca su paso por el París Saint Germain en la temporada 2011-2012.

Ese paso por el PSG le dejó grandes recuerdos a Lugano, que está fascinado con calidad de Keylor Navas, arquero tico del conjunto francés, al cuál ve entre los mejores del planeta, gracias a que tiene condiciones técnicas, profesionales y humanas excepcionales.

Inclusive, Lugano considera que Navas está en el top 3 de arqueros del mundo desde hace una década, lo cuál le sorprende debido que nadie puede estar en un fútbol competitivo tanto tiempo en la élite, lo cuál hace que llena de elogios al tico de 35 años.

«No es de ahora, si no es el mejor del mundo, está en el top 3 desde hace 10 años, nadie se mantiene tanto tiempo en este fútbol competitivo en la élite, si no tiene condiciones técnicas, profesionales y humanas excepcionales, me imagino que Navas debe tener, a penas hemos competido contra, la carrera que está haciendo es magnifica desde lo deportivo e intachable en lo humano, la verdad que es un representante increíble para Costa Rica, Centroamérica y yo diría que también para el fútbol latinoamericano, todo equipo empieza por un buen portero y Costa Rica puede soñar con el Mundial porque tiene uno de los mejores», afirmó Diego Lugano a Deportivas Columbia.

Diego «La Tota» Lugano dejó las canchas en el 2017 con la camiseta del Sao Paulo de Brasil y a sus 40 años se da el lujo de ser uno de los jugadores históricos de Uruguay.